Польша выдворит 57 украинцев после стычек на концерте Макса Коржа в Варшаве

Польша депортирует 63 человек после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Среди них 57 - граждане Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого TVN24.
Туск заявил, что ситуация, которая так сильно шокировала общественное мнение, "наконец-то разрешилась".
"Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Это были абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции", - сказал премьер.
По словам Туска, против 63 человек начато производство относительно выезда из Польши. Эти лица должны будут покинуть страну либо добровольно, либо под принуждением. Он добавил, что среди фигурантов 57 украинцев и шесть белорусов.
Белорусский рэпер Макс Корж выступил на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве 9 августа.
Некоторые посетители решили нарушить правила, перепрыгнув через барьеры на поле стадиона. Охранники пытались остановить нарушителей. На стадионе также зажигали файеры.
Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой - сине-желтый флаг с символом "Идея Нация".
Всего полиция задержала 109 человек, а оштрафовала - 50 человек на общую сумму 11450 злотых.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что Россия пытается рассорить Украину и Польшу. По его мнению, антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше - это сценарий, "срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами".