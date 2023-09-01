Польща відреагувала на звинувачення Білорусі у порушенні кордону

Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь заявив, що сьогодні, 1 вересня, польський військовий вертоліт Мі-24 нібито зайшов в повітряний простір Білорусі.

Він також додав, що це цілком може бути білоруською провокацією.

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Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, раніше два бойові вертольоти Білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з Білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.

Більш детально про порушення польського кордону гелікоптерами Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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