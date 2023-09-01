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Польша отреагировала на обвинения Беларуси в нарушении границы

Фото: Польша отреагировала на обвинение Беларуси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что сегодня, 1 сентября, польский военный вертолет Ми-24 якобы вошел в воздушное пространство Беларуси.

Нарушение границы Польши

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

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