Польша отреагировала на обвинения Беларуси в нарушении границы

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что сегодня, 1 сентября, польский военный вертолет Ми-24 якобы вошел в воздушное пространство Беларуси.

Нарушение границы Польши

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

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