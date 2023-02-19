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Польща відреагувала на рішення Білорусі щодо обмеження в'їзду

Фото: Польща відреагувала на рішення Білорусі щодо обмеження в'їзду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський заявив, що влада країни симетрично відповість Білорусі на рішення обмежити в'їзд до країни зареєстрованих у Польщі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Каміньського.

Раніше у білоруському уряді заявили, що країна обмежує в'їзд на свою територію польським вантажним автомобілям та тягачам.

Зазначається, що ухвала уряду прийнята у зв'язку із закриттям польською стороною з 10 лютого 2023 року автодорожнього пункту пропуску Бобровники.

До цього Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войтеховські та заявило йому протест у зв'язку із закриттям прикордонного пункту пропуску.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Збройні сили Білорусі та Росії продовжили спільні військові навчання до 20 лютого.

Також раніше ми писали, що РФ та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, ймовірного носія гіперзвукових ракет "Кинджал".

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Польща