Навчання військових у Білорусі знову подовжено. Це вже буде 43-й тиждень

Як повідомляє канал "Беларускі Гаюн", про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. При цьому 11-12 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровано ВС РФ, продовжать працювати без перерви. Це полігони "Осиповичський", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Ліснівський".

Загалом продовження тренувань на білоруських полігонах з 13 лютого наразі виглядає таким чином:

227-й загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 18.02;

полігон "Гожский" 6 омбре. (Гродненський район) - до 17.02;

полігон "Брестський" 38 од. (Брестський район) - до 18.02;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) - до 19.02;

212-й аеродром "Неман" (Новогрудський район) - до 17.02;

230-й цивільний військовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 20.02;

174-й навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) - до 19.02;

полігон «Лепельский» 19 омбре. (Лепельський район) - до 19.02.

"Таким чином, ми бачимо наступне продовження тренувань на тиждень на білоруських полігонах, які триватимуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень - 42 тижні. ВС РБ вдосконалюють навички, стають краще підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зауважують експерти моніторингової групи.