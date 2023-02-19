Польша отреагировала на решение Беларуси об ограничении въезда

Ранее в белорусском правительстве заявили, что страна ограничивает въезд на свою территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.

Отмечается, что постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска Бобровники.

До этого Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши Мартина Войтеховски и заявило ему протест в связи с закрытием пограничного пункта пропуска.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Вооруженные силы Беларуси и России продлили совместные военные учения до 20 февраля.

Также ранее мы писали, что РФ и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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