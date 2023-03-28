Голова МВС Німеччини розкритикувала заклик МОК допустити росіян до змагань
Наразі не існує жодних причин для того, щоб знову допускати росіян та білорусів до спортивних змагань, як хоче Міжнародний олімпійський комітет.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv, про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
За її словами, рекомендації Міжнародного олімпійського комітету до міжнародних федерацій повернути росіян і білорусів на змагання - це "ляпас українським спортсменам" у зв'язку з повномасштабною війною.
"Немає жодних підстав для повернення Росії у світовий спорт", - наголосила Фезер.
При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що цим рішенням МОК "знущається з більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів".
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війни.
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