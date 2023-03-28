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Голова МВС Німеччини розкритикувала заклик МОК допустити росіян до змагань

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Берлін, Вівторок 28 березня 2023 20:40
Голова МВС Німеччини розкритикувала заклик МОК допустити росіян до змагань Фото: у Німеччині різко відреагували на заклик МОК допустити громадян РФ та Білорусі до змагань (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Наразі не існує жодних причин для того, щоб знову допускати росіян та білорусів до спортивних змагань, як хоче Міжнародний олімпійський комітет.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv, про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За її словами, рекомендації Міжнародного олімпійського комітету до міжнародних федерацій повернути росіян і білорусів на змагання - це "ляпас українським спортсменам" у зв'язку з повномасштабною війною.

"Немає жодних підстав для повернення Росії у світовий спорт", - наголосила Фезер.

При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що цим рішенням МОК "знущається з більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів".

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війни.

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