Польща відмовилася проводити Кубок світу з фехтування через допуск росіян та білорусів

Польща скасувала Кубок світу з жіночої рапіри, який мав відбутися 21-23 квітня у Познані. Причиною цього став допуск російських та білоруських спортсменів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано у заяві Польської федерації фехтування.
"Польська федерація (PZS) повідомляє, що у зв'язку зі зміною FIE (Міжнародна федерація фехтування - ред.) правил відбору на Кубок світу з жіночої рапіри в Познані, які стосуються учасників та обслуговуючого персоналу з російськими та білоруськими паспортами, правління PZS змушене скасувати ці змагання", - йдеться у заяві.
Там зазначили, що допуск подібних спортсменів у поєднанні з процесом перевірки FIE будь-якої підтримки війни, яка проводилася на "невизначених підставах", стали причиною рішення скасувати проведення Кубка.
"Польська асоціація фехтування підтримує Українську федерацію фехтування у її зусиллях з видалення зі змагань та світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна. Тому, як організатор Кубка світу у Познані, вона не може прийняти таку ситуацію", - додають PZS.
Нагадаємо, раніше Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу після допуску російських та білоруських спортсменів.
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