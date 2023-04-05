Польща відмовилася проводити Кубок світу з фехтування через допуск росіян та білорусів

"Польська федерація (PZS) повідомляє, що у зв'язку зі зміною FIE (Міжнародна федерація фехтування - ред.) правил відбору на Кубок світу з жіночої рапіри в Познані, які стосуються учасників та обслуговуючого персоналу з російськими та білоруськими паспортами, правління PZS змушене скасувати ці змагання", - йдеться у заяві.

Там зазначили, що допуск подібних спортсменів у поєднанні з процесом перевірки FIE будь-якої підтримки війни, яка проводилася на "невизначених підставах", стали причиною рішення скасувати проведення Кубка.

"Польська асоціація фехтування підтримує Українську федерацію фехтування у її зусиллях з видалення зі змагань та світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна. Тому, як організатор Кубка світу у Познані, вона не може прийняти таку ситуацію", - додають PZS.