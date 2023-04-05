Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE (Международная федерация фехтования - ред.) правил отбора на Кубок мира по женской рапире в Познани, которые касаются участников и обслуживающего персонала с российскими и белорусскими паспортами, правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", - говорится в заявлении.

Там отметили, что допуск подобных спортсменов в сочетании с процессом проверки FIE любой поддержки войны, которая проводилась на "неопределенных основания", стали причиной решения отменить проведения Кубка

"Польская ассоциация фехтования поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по удалению из соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина. Поэтому, как организатор Кубка мира в Познани, она не может принять такую ситуацию", - добавляют в PZS.