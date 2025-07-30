Польща відмінить безвіз для ряду країн: в уряді назвали головну причину

Уряд Польщі планує найближчим часом направити заявку в рамках Шенгенської угоди про скасування безвізового в'їзду для кількох держав.
Про це заявив заступник голови польського МВС Чеслав Мрочок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Ми, швидше за все, направимо заявку в рамках Шенгенської угоди з проханням відмовитися від безвізового режиму для кількох держав", - сказав Мрочек.
За його словами, конкретний список країн з новими обмеженнями поки тримається в секреті. Але точно можна повідомити, що рестрикції стосуватимуться тих держав, громадяни яких регулярно порушують закон у Польщі.
Мрочек навів приклад Колумбію. Так, у серпні 2024 року Варшава зобов'язала громадян цієї латиноамериканської країни оформляти робочі візи у разі відповідної мети поїздки, при цьому безвізовий в'їзд для туристів не був скасований.
Нагадаємо, раніше цього місяця польська права партія PiS подала до Сейму законопроєкт, який передбачає посилення правил отримання польського паспорта для іноземців. Причиною тому назвали "міграційні загрози". Зокрема, зростання злочинів серед іноземців.
Згідно із законопроектом, іноземцям хочуть запропонувати надавати громадянство тільки після 10 років легального проживання в Польщі - замість нинішніх трьох.
Також повідомлялось, що з 1 червня у Польщі набудуть чинності нові положення, які посилюють правила доступу іноземних громадян до польського ринку праці, університетів і візової системи.
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