Польща відмінить безвіз для ряду країн: в уряді назвали головну причину

"Ми, швидше за все, направимо заявку в рамках Шенгенської угоди з проханням відмовитися від безвізового режиму для кількох держав", - сказав Мрочек.

За його словами, конкретний список країн з новими обмеженнями поки тримається в секреті. Але точно можна повідомити, що рестрикції стосуватимуться тих держав, громадяни яких регулярно порушують закон у Польщі.

Мрочек навів приклад Колумбію. Так, у серпні 2024 року Варшава зобов'язала громадян цієї латиноамериканської країни оформляти робочі візи у разі відповідної мети поїздки, при цьому безвізовий в'їзд для туристів не був скасований.