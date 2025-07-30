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Польша отменит безвиз для ряда стран: в правительстве назвали главную причину

Фото: Польша отменит безвиз для ряда стран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств.

Об этом заявил заместитель главы польского МВД Чеслав Мрочок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Мы, скорее всего, направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек.

По его словам, конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно можно сообщить, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше.

Мрочек привел в пример Колумбию. Так, в августе 2024 года Варшава обязала граждан этой латиноамериканской страны оформлять рабочие визы в случае соответствующей цели поездки, при этом безвизовый въезд для туристов не был отменен.

 

Изменения в миграционной политике Польши

Напомним, ранее в этом месяце польская правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Причиной тому назвали "миграционные угрозы". В частности, рост преступлений среди иностранцев.

Согласно законопроекту, иностранцам хотят предложить предоставлять гражданство только после 10 лет легального проживания в Польше - вместо нынешних трех.

Также сообщалось, что с 1 июня в Польше вступят в силу новые положения, которые ужесточают правила доступа иностранных граждан к польскому рынку труда, университетов и визовой системы.

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