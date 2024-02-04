Польща виділила кредит на спільне з Україною виробництво зброї, - ОП
Варшава виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини" на каналі "Ми-Україна".
Чиновник розповів, що Польща долучилася до Вільнюської декларації країн "Великої сімки" (G7) щодо гарантій безпеки для України тільки 22 січня, коли зокрема відбувся візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска в Київ та його зустріч з представниками керівництва держави.
Тоді, заявив представник Офісу президента, українська та польська сторони "домовилися про дуже багато важливих речей".
"Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються, і воюють в Україні. А нам потрібно більше", - сказав Жовква.
Він додав, що нині країни-сусіди говорять про те, щоб "не лише постачати польську зброю, але і виробляти її спільно українськими і польськими виробниками та підприємцями".
Крім того, 2 лютого під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорювався початок переговорів про гарантії безпеки для України, розповів чиновник.
Також йшлося про можливість реалізації пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції, сказав заступник керівника ОПУ.
За словами Жовкви, зараз сильно змінилася "тональність і атмосфера розмов з нинішнім польським урядом".
Візит Туска у Київ
Нагадаємо, 22 січня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска сторонам вдалось обговорити два важливих моменти. Це новий оборонний пакет для ЗСУ та можливості спільного виробництва зброї.
Що відомо про візит Туска до Києва - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Спільне виробництво озброєння
Раніше повідомлялося, що Україна зараз активно займається питанням виробництва озброєння в умовах війни з Росією.
Зокрема, Київ створює спільні підприємства із закордонними компаніями. У жовтні минулого року стало відомо про створення спільного підприємства України та Rheinmetall.
Також у грудні минулого року Україна домовилася з двома компаніями США про спільне виробництво зброї. Додамо, наприкінці січня Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєння.
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