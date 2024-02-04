Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия, - ОП
Варшава выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Єдині новини" на канале "Мы-Украина".
Чиновник рассказал, что Польша присоединилась к Вильнюсской декларации стран "Большой семерки" (G7) о гарантиях безопасности для Украины только 22 января, когда состоялся визит польского премьер-министра Дональда Туска в Киев и его встречу с представителями руководства государства.
Тогда, заявил представитель Офиса президента, украинская и польская стороны "договорились об очень многих важных вещах".
"Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. Это очень важно. Мы имеем уже поставляемые компоненты польского оружия и воюют в Украине. А нам нужно больше", - сказал Жовква.
Он добавил, что сейчас страны-соседи говорят о том, чтобы "не только поставлять польское оружие, но и производить его совместно украинскими и польскими производителями и предпринимателями".
Кроме того, 2 февраля во время встречи с руководителем канцелярии премьер-министра обсуждалось начало переговоров по гарантиям безопасности для Украины, рассказал чиновник.
Речь также шла о возможности реализации предложения Туска о создании координационного механизма в сфере евроинтеграции, сказал заместитель руководителя ОПУ.
По словам Жовквы, сейчас сильно поменялась "тональность и атмосфера разговоров с нынешним польским правительством".
Визит Туска в Киев
Напомним, 22 января, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска сторонам удалось обсудить два важных момента. Это новый оборонный пакет для ВСУ и возможность совместного производства оружия.
Что известно о визите Туска в Киев - читайте в материале РБК-Украина.
Совместное производство вооружения
Ранее сообщалось, что Украина сейчас активно занимается вопросами производства вооружения в условиях войны с Россией.
В частности, Киев создает совместные предприятия с зарубежными компаниями. В октябре прошлого года стало известно о создании совместного предприятия Украины и Rheinmetall.
Также в декабре прошлого года Украина договорилась с двумя компаниями США о совместном производстве оружия. Добавим, в конце января Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве вооружения.
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