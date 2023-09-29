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Польща та Угорщина пропустили зустріч щодо експорту українського зерна, - Єврокомісія

Ілюстративне фото: у ЄК висловилися про засідання координаційної платформи щодо експорту зерна з України (flick.com)
Автор: Володимир Костирін

Зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної промисловості відбулася без представників Польщі та Угорщини.

Про це заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Він уточнив, що під час зустрічі, що відбулася у четвер, учасники заходу обговорювали план дій та заходів, запропонований урядом України щодо контролю певної продукції, а також запобігання руйнуванню ринку в п'яти країнах-членах Європейського союзу. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію та Румунію.

Учасники координаційної платформи домовилися доопрацювати план, а також подали пропозиції щодо цього.

Спікер Єврокомісії висловив сподівання, що план буде реалізовано найближчим часом.

За словами Гілла, представники Польщі та Угорщини не брали участь у вчорашньому засіданні, але зазначив, що воно не є обов'язковим.

"Представників Польщі та Угорщини не було на зустрічі. Однак важливо наголосити, що участь не обов'язкова, оскільки засідання відбуваються досить часто", - сказав він.

Речник Єврокомісії також звернув увагу, що це не можна називати бойкотом.

Також Гілл розповів, що наступного тижня віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс відвідає прикордонний регіон у Словаччині для оцінювання роботи "коридора солідарності".

Єврокомісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами поза та в рамках платформи, додав він.

Зернова суперечка

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні.

Україна у відповідь на це подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн. Він також нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, яку підтримала Єврокомісія.

Більш детально про причини зернового скандалу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ЄврокомісіяПольщаУгорщиназерновий коридор