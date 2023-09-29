Польща та Угорщина пропустили зустріч щодо експорту українського зерна, - Єврокомісія

Він уточнив, що під час зустрічі, що відбулася у четвер, учасники заходу обговорювали план дій та заходів, запропонований урядом України щодо контролю певної продукції, а також запобігання руйнуванню ринку в п'яти країнах-членах Європейського союзу. Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію та Румунію.

Учасники координаційної платформи домовилися доопрацювати план, а також подали пропозиції щодо цього.

Спікер Єврокомісії висловив сподівання, що план буде реалізовано найближчим часом.

За словами Гілла, представники Польщі та Угорщини не брали участь у вчорашньому засіданні, але зазначив, що воно не є обов'язковим.

"Представників Польщі та Угорщини не було на зустрічі. Однак важливо наголосити, що участь не обов'язкова, оскільки засідання відбуваються досить часто", - сказав він.

Речник Єврокомісії також звернув увагу, що це не можна називати бойкотом.

Також Гілл розповів, що наступного тижня віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс відвідає прикордонний регіон у Словаччині для оцінювання роботи "коридора солідарності".

Єврокомісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами поза та в рамках платформи, додав він.

Зернова суперечка

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні.

Україна у відповідь на це подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн. Він також нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, яку підтримала Єврокомісія.