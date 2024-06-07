Польща та союзники підняли літаки через російський повітряний удар по Україні

У заяві польських військових зазначається, що їх авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі, та попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів крилатими ракетами, безпілотними літальними комплексами SHAHED та балістичними ракетами по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України", - йдеться в оголошенні.

Також польські військові нагадали, що перед тим активність російської авіації під час ударів по західних областях України була зафіксована в ніч проти 1 червня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", - додали в Оперативному командуванні польських ЗС.

Нічна комбінована атака РФ

Нагадаємо, через черговий масований повітряний удар російських загарбників цієї ночі, 7 червня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Також повідомлялося, що близько опівночі під час ворожої атаки "Шахедами" в Одесі пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про виліт кількох бортів стратегічної авіації (Ту-95) у РФ, а згодом - про пуски крилатих ракет росамрією по території України. Додамо, у різних областях працюють сили та засоби протиповітряної оборони, зокрема у Київській області.

Крім того, вибухи лунали в Хмельницькій області. У регіоні під ворожий удар потрапило, зокрема, місто Старокостянтинів.