Польща та Словаччина постачаннями МіГ-29 Україні хочуть показати приклад іншим, - польський міністр

Польща і Словаччина передали Україні винищувачі МіГ-29. Це має стати гарним прикладом, як треба діяти для інших країн.

Про це заявив міністр у справах ЄС уряду Польщі Шимон Шіньківський вель Сенк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю RND .

"Польща і Словаччина хочуть показати гарний приклад, пообіцявши поставити Україні винищувачі МіГ-29. Інші країни також повинні наслідувати наш приклад і надіслати літаки. Для нас найголовніше - допомогти Україні якомога швидше", - підкреслив він.

Міністр заявив, що Німеччина "іноді зосереджується на формальностях і процедурах, а не на конкретних діях".

При цьому він наголосив, що Варшава очікує від Берліна "менше коливань, більше чітких рішень.

"Німеччина іноді здається нам нерішучим Гамлетом. Німеччина повинна чітко стояти на боці добра, не тільки словами, а й подальшими діями", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

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