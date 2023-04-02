Польша и Словакия поставками МиГ-29 Украине хотят показать пример другим, - польский министр

Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29. Это должно стать хорошим примером, как надо действовать для других стран.

Об этом заявил министр по делам ЕС правительства Польши Шимон Шиньковский вель Сенк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью RND .

"Польша и Словакия хотят показать хороший пример, пообещав поставить Украине истребители МиГ-29. Другие страны также должны последовать нашему примеру и прислать самолеты. Для нас самое главное - помочь Украине как можно быстрее", - подчеркнул он.

Министр заявил, что Германия "иногда сосредотачивается на формальностях и процедурах, а не на конкретных действиях".

При этом он подчеркнул, что Варшава ожидает от Берлина "меньше колебаний, больше четких решений.

"Германия иногда кажется нам нерешительным Гамлетом. Германия должна четко стоять на стороне добра, не только словами, но и дальнейшими действиями", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

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