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Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі "критичного інциденту"

Фото: Польща та країни Балтії закриють кордони з Білоруссю у разі "критичного інциденту" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Він зазначив, що країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру, та закликали Мінськ вивести найманців ПВК "Вагнера" з Білорусі.

"Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті - як пасажирські, так і вантажні - будуть закриті", - сказав Камінський.

Він також зазначив, що смерть ватажків ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна "не змінює фактичної ситуації в Білорусі". 

Закриття кордонів з Білоруссю

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Таким чином з 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення спрямоване на "адекватне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці" та запобігання контрабанді товарів.

Додамо, що на одному з литовських КПП, який наразі закритий, з'явилися перші оборонні укріплення проти можливого вторгнення зі сторони Білорусі.

Також нагадаємо, що нещодавно Литва вручила ноту протесту Білорусі через завдання шкоди прикордонній інфраструктурі з боку Мінська.

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БілорусьЛатвіяЛитваПольщаПВК Вагнера