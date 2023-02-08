Польща та країни Балтії закликали вилучити активи РФ для допомоги переселенцям в Україні

Польща, Литва, Латвія та Естонія звернулись до керівництва Європейського союзу та закликали пришвидшити розробку механізму передачі заморожених активів РФ для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів чотирьох країн, яку приводить The Guardian.

Зазначається, що це відбулось напередодні дводенного саміту ЄС, під час якого обговорюватимуть війну РФ проти України. Лідери Польщі та країн Балтії закликають використали 300 мільярдів євро заморожених резервів Центрального банку Росії та направити їх на допомогу переселенців в Україні.

"Ці заморожені активи мають бути використані якомога швидше. Ми не можемо чекати, поки закінчиться війна і буде підписана мирна угода", - йдеться у листі чотирьох країн.

Цей лист направлено на ім’я президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

The Guardian повідомляє, що раніше Європейська комісія пропонувала утворити певну структуру, яка буде потрібна для управління замороженими активами російського Центробанку та коштами олігархів із РФ. Тоді допускали, що ці гроші можна було б направити на відновлення України.