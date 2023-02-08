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Польша и страны Балтии призвали изъять активы РФ для помощи переселенцам в Украине

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 22:45
Польша и страны Балтии призвали изъять активы РФ для помощи переселенцам в Украине Фото: Польша и страны Балтии призвали изъять активы РФ для помощи переселенцам в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к руководству Европейского союза и призвали ускорить разработку механизма передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров четырех стран, которое приводит The Guardian.

Отмечается, что это произошло в преддверии двухдневного саммита ЕС, в ходе которого будут обсуждаться война РФ против Украины. Лидеры Польши и стран Балтии призывают использовать 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России и направить их на помощь переселенцев в Украине.

"Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение", - говорится в письме четырех стран.

Это письмо направлено на имя президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

The Guardian сообщает, что ранее Европейская комиссия предлагала создать определенную структуру, которая потребуется для управления замороженными активами российского Центробанка и средствами олигархов из РФ. Тогда допускали, что эти деньги можно было бы направить на восстановление Украины.

Напомним, что Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине помощи в восстановлении и будет руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе.

Журналисты выяснили, что приближенные к диктатору Владимиру Путину олигархи обходят наложенные санкции с помощью управляющих из ЕС.

Европейский союз в десятом пакете санкций против России не будет вводить новые ограничения. Но Брюссель хочет закрыть "лазейки" для обхода в уже принятых санкциях.

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