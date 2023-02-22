Польща та країни Балтії закликали ЄС спростити запровадження санкцій проти росіян, - ЗМІ

За своїми чинними правилами ЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на "провідних бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, згідно з їх пропозицією, щоб включити до списків санкцій "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду".

ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку із вторгненням РФ в Україну, багато з яких є російськими олігархами. До наступного пакету санкцій ЄС може бути додано ще 96 осіб.

Включення членів сімей олігархів та його спільників у нормативні документи дозволило б запровадити економічні обмеження проти тисяч жителів без необхідності доводити їх пряму участь у війні, чи дії економічних інтересах російської держави.

За словами одного з дипломатів, Угорщина виступає проти розширення списків санкцій таким чином. Будапешт також наполягає на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій.