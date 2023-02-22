Польша и страны Балтии призвали ЕС упростить введение санкций против россиян, - СМИ

По своим действующим правилам ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "ведущих бизнесменов, работающих в России". Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение, согласно их предложению, чтобы включить в санкционные списки "ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".

ЕС ввел санкции в отношении более 1400 человек в связи с вторжением РФ в Украину, многие из которых являются российскими олигархами. К следующему пакету санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек.

Включение членов семей олигархов и их сообщников в нормативные документы позволило бы ввести экономические ограничения против тысяч человек без необходимости доказывать их прямое участие в войне, или действия в экономических интересах российского государства.

По словам одного из дипломатов, Венгрия выступает против расширения санкционных списков таким образом. Будапешт также настаивает на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка.