ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща та країни Балтії закликали ЄС спростити запровадження санкцій проти росіян, - ЗМІ

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 06:41
Польща та країни Балтії закликали ЄС спростити запровадження санкцій проти росіян, - ЗМІ Фото: Польща та країни Балтії закликали ЄС спростити запровадження санкцій проти РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Польща та країни Балтії хочуть спростити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення олігархів із РФ, але стикнулися з опором з боку Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За своїми чинними правилами ЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на "провідних бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, згідно з їх пропозицією, щоб включити до списків санкцій "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду".

ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв'язку із вторгненням РФ в Україну, багато з яких є російськими олігархами. До наступного пакету санкцій ЄС може бути додано ще 96 осіб.

Включення членів сімей олігархів та його спільників у нормативні документи дозволило б запровадити економічні обмеження проти тисяч жителів без необхідності доводити їх пряму участь у війні, чи дії економічних інтересах російської держави.

За словами одного з дипломатів, Угорщина виступає проти розширення списків санкцій таким чином. Будапешт також наполягає на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій.

Раніше стало відомо, що нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться близько 200 російських юридичних та фізичних осіб.

Також повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Евросоюз
NEWS
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України