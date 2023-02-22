Польша и страны Балтии призвали ЕС упростить введение санкций против россиян, - СМИ
Польша и страны Балтии хотят упростить введение санкций против членов семей и окружения олигархов из РФ, но столкнулись с сопротивлением со стороны Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По своим действующим правилам ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "ведущих бизнесменов, работающих в России". Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение, согласно их предложению, чтобы включить в санкционные списки "ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".
ЕС ввел санкции в отношении более 1400 человек в связи с вторжением РФ в Украину, многие из которых являются российскими олигархами. К следующему пакету санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек.
Включение членов семей олигархов и их сообщников в нормативные документы позволило бы ввести экономические ограничения против тысяч человек без необходимости доказывать их прямое участие в войне, или действия в экономических интересах российского государства.
По словам одного из дипломатов, Венгрия выступает против расширения санкционных списков таким образом. Будапешт также настаивает на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка.
Ранее стало известно, что новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.
Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.
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