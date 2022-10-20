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Польща та країни Балтії пропонують нові санкції проти РФ

Фото: країни Європи пропонують нові санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Польща, Литва, Латвія та Естонія розробили черговий пакет санкцій проти Росії через повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Повідомляється, що новий пакет включає заборону на співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та на імпорт російських алмазів. Документ буде надано іншим країнам Європейського союзу.

Крім того, пропонується запровадити санкції на експорт до Росії всіх видів безпілотників, у тому числі цивільних. Як стверджують автори нового пакету, безпілотні літальні апарати навіть найпростішої конструкції можуть використовуватися як підтримка на полі бою.

Також ці країни хочуть, щоб ЄС запровадив ембарго на імпорт зрідженого природного газу, заборону на продаж нерухомості росіянам, а також відкоригував обмеження щодо Білорусі, щоб припинити транзит заборонених товарів до РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європейському союзі домовилися про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин.

На даний момент Європа розглядає дев'ятий пакет обмежень .

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