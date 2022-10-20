Польша и страны Балтии предлагают новые санкции против РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония разработали очередной пакет санкций против России за полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

Сообщается, что новый пакет включает запрет на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и на импорт российских алмазов. Документ будет представлен другим странам Европейского союза.

Кроме того, предлагается ввести санкции на экспорт в Россию всех видов беспилотников, в том числе гражданских. Как утверждают авторы нового пакета, беспилотные летательные аппараты даже самой простой конструкции могут использоваться в качестве поддержки на поле боя.

Также эти страны хотят, чтобы ЕС ввел эмбарго на импорт сжиженного природного газа, запрет на продажу недвижимости россиянам, а также откорректировал ограничения в отношении Беларуси, чтобы прекратить транзит запрещенных товаров в РФ.