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Завтра Рада ЄС із закордонних справ розгляне дев'ятий пакет санкцій проти РФ

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Неділя 16 жовтня 2022 16:02
Завтра Рада ЄС із закордонних справ розгляне дев'ятий пакет санкцій проти РФ Фото: завтра Рада ЄС із закордонних справ розгляне дев'ятий пакет санкцій проти РФ (facebook.com/edgarsrinkevics)
Автор: Константин Широкун

Завтра у Люксембурзі збереться Рада Євросоюзу із закордонних справ. Серед питань порядку денного – дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть до більшої підтримки України, вестиму роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - заявив Рінкевичс.

До Ради ЄС із закордонних справ входять міністр Європи та закордонних справ Євросоюзу, а також міністри закордонних справ країн-членів ЄС.

Раніше ми писали, що в Євросоюзі пропонують запровадити проти Білорусі всі санкції, які були застосовані щодо РФ.

Також повідомлялося, що Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії, спрямовані на боротьбу із застосуванням та розповсюдженням хімічної зброї.

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