Фото: завтра Рада ЄС із закордонних справ розгляне дев'ятий пакет санкцій проти РФ (facebook.com/edgarsrinkevics)

Завтра у Люксембурзі збереться Рада Євросоюзу із закордонних справ. Серед питань порядку денного – дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Міністри закордонних справ країн ЄС закликатимуть до більшої підтримки України, вестиму роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ, а також механізмом конфіскації заморожених російських державних активів та створення спеціального трибуналу за злочини, вчинені Росією", - заявив Рінкевичс. До Ради ЄС із закордонних справ входять міністр Європи та закордонних справ Євросоюзу, а також міністри закордонних справ країн-членів ЄС.