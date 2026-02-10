Польща спрощує видачу робочих віз, але не для всіх: хто зможе швидко отримати дозвіл

Головне:

Суть: Польща впроваджує "зелене світло" на візи та дозволи для 329 професій.

Польща впроваджує "зелене світло" на візи та дозволи для 329 професій. Мета: Швидке заповнення вакансій у медицині, IT, будівництві та транспорті.

Швидке заповнення вакансій у медицині, IT, будівництві та транспорті. Українці в Польщі: Наші громадяни залишаються найбільшою групою працівників (понад 850 тисяч осіб).

Кому буде простіше отримати документи

Урядовий список охоплює 329 професій у 37 галузях. Спрощення процедур запроваджують через гострий кадровий голод: лише у першій половині 2025 року роботодавці відкрили 29 000 вакансій у цих сферах, які не вдалося закрити внутрішнім ресурсом.

Ключові дефіцитні напрямки:

Медицина: лікарі різних ступенів спеціалізації, медсестри та акушерки.

лікарі різних ступенів спеціалізації, медсестри та акушерки. Інженерія: технологи, будівельники, механіки та електрики.

технологи, будівельники, механіки та електрики. IT-сфера: програмісти, розробники застосунків та адміністратори баз даних.

програмісти, розробники застосунків та адміністратори баз даних. Транспорт та освіта: водії автобусів і трамваїв, викладачі іноземних мов та асистенти вчителів.

водії автобусів і трамваїв, викладачі іноземних мов та асистенти вчителів. Робітничі фахи: покрівельники, сантехніки та оператори енергообладнання.

Статистика та терміни

За новими правилами, іноземцям буде простіше легалізуватися вже найближчим часом - постанова має набрати чинності через 14 днів після офіційної публікації.

Станом на кінець 2025 року в Польщі вже легально працюють майже 1,29 млн іноземців, серед яких 857 000 - громадяни України. За рік кількість офіційно працевлаштованих мігрантів зросла майже на 100 тисяч осіб.