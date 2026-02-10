UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Польща спрощує видачу робочих віз, але не для всіх: хто зможе швидко отримати дозвіл

Через брак кадрів Польща деяким спеціалістам видаватиме візи прискорено (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Польщі склали список із 327 професій, за якими іноземці зможуть швидше отримати робочі візи. Відповідну постанову розробило Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики через брак кадрів.

Головне:

  • Суть: Польща впроваджує "зелене світло" на візи та дозволи для 329 професій.
  • Мета: Швидке заповнення вакансій у медицині, IT, будівництві та транспорті.
  • Українці в Польщі: Наші громадяни залишаються найбільшою групою працівників (понад 850 тисяч осіб).

Кому буде простіше отримати документи

Урядовий список охоплює 329 професій у 37 галузях. Спрощення процедур запроваджують через гострий кадровий голод: лише у першій половині 2025 року роботодавці відкрили 29 000 вакансій у цих сферах, які не вдалося закрити внутрішнім ресурсом.

Ключові дефіцитні напрямки:

  • Медицина: лікарі різних ступенів спеціалізації, медсестри та акушерки.
  • Інженерія: технологи, будівельники, механіки та електрики.
  • IT-сфера: програмісти, розробники застосунків та адміністратори баз даних.
  • Транспорт та освіта: водії автобусів і трамваїв, викладачі іноземних мов та асистенти вчителів.
  • Робітничі фахи: покрівельники, сантехніки та оператори енергообладнання.

Статистика та терміни

За новими правилами, іноземцям буде простіше легалізуватися вже найближчим часом - постанова має набрати чинності через 14 днів після офіційної публікації.

Станом на кінець 2025 року в Польщі вже легально працюють майже 1,29 млн іноземців, серед яких 857 000 - громадяни України. За рік кількість офіційно працевлаштованих мігрантів зросла майже на 100 тисяч осіб.

Робота в Польщі

Торік у Польщі найбільше українців вибирали роботу на складах і в логістичних центрах - пакування та сортування товарів. Другим за популярністю став аграрний сектор та переробка продуктів (11%). Також серед затребуваних напрямів: некваліфікована праця в промисловості, технічні некваліфіковані роботи, м’ясо- та рибопереробка.

До того ж низка вакансій не вимагає у робітників знання польської мови. Разом із тим, все більше українців опановують польську.

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2%, у вересні вона склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання у різних галузях відрізнялися.

ПольщаРобота в Польщі