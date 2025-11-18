Зарплати в Польщі ростуть, але не рівномірно: у яких галузях заробляють найбільше

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у вересні склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання у різних галузях відрізнялися.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Аналітичного центру Gremi Personal на основі статистики GUS.

Найшвидше ростуть високотехнологічні та виробничі галузі

Найбільше зарплати зросли у виробників:

комп’ютерів та електроніки (+10,9%);

продуктів (+9,8%);

транспортного обладнання, включно з військовим (+9,2%);

у машинобудуванні (+9,1%);

виробників меблів (+8,9%).

"Зростання зарплат у цих секторах відбувається на тлі скорочення загальної зайнятості, що свідчить: працедавці прагнуть утримати ключовий персонал, навіть за рахунок оптимізації штату", - пояснюють у Gremi Personal.

Аналітики відзначають, що підвищення зарплат відбувається навіть при поступовому скороченні зайнятості у промисловості, за винятком харчового виробництва.

Сектори з великою часткою українських працівників ростуть повільніше

Дещо нижчі темпи зростання зафіксовані у логістиці (+7,8%), HoReCa (+7,8%), будівництві (+7,6%) та роздрібній торгівлі (+7,6%).

"Зниження зарплат у цих секторах у вересні можна пояснити традиційним сезонним спадом продажів після літніх піків, що впливає на обсяг премій і надбавок, які формують значну частину заробітків. Крім того, на ринок продовжує тиснути зростання пропозиції робочої сили", - пояснюють аналітики Gremi Personal.

Особливо відзначають логістику, де у вересні зарплати знизилися на 1,2% порівняно з серпнем, але середня оплата залишилася високою - 9 029 злотих, майже на рівні машинобудування (9 195 злотих).

"Навіть незначне річне зростання у логістиці на 5,3% у грошовому еквіваленті означає підвищення на 455 злотих, що співмірно з абсолютним зростанням у секторах роздрібної торгівлі чи HoReCa. Це продовжує приваблювати у галузь іноземних працівників, серед яких багато українців", - підкреслюють аналітики.

Польський ринок праці залишається привабливим для українців

Аналітики відзначають: українці можуть розраховувати на кращі перспективи у секторах із високою часткою фізичної праці та меншою вимогою до кваліфікації, особливо у логістиці, де зростання зайнятості склало +4,7% за дев’ять місяців.

"Водночас у виробництві та будівництві конкуренція посилюється, що стримує збільшення зарплат і підвищує вимоги до досвіду працівників. Найкращі перспективи відкриваються для тих, хто готовий переходити у виробничі та технічні спеціальності: тут компанії пропонують стабільність, вищі зарплати та можливості для професійного росту", - зазначають у Gremi Personal.

Загалом вереснева динаміка польського ринку праці свідчить: країна продовжує відновлення після уповільнення, але рівень зарплат залежить від здатності бізнесу утримувати ключових працівників.