Зарплати в Польщі ростуть, але не рівномірно: у яких галузях заробляють найбільше

Польща, Вівторок 18 листопада 2025 08:00
UA EN RU
Зарплати в Польщі ростуть, але не рівномірно: у яких галузях заробляють найбільше Як змінились зарплати у Польщі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у вересні склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання у різних галузях відрізнялися.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Аналітичного центру Gremi Personal на основі статистики GUS.

Найшвидше ростуть високотехнологічні та виробничі галузі

Найбільше зарплати зросли у виробників:

  • комп’ютерів та електроніки (+10,9%);
  • продуктів (+9,8%);
  • транспортного обладнання, включно з військовим (+9,2%);
  • у машинобудуванні (+9,1%);
  • виробників меблів (+8,9%).

"Зростання зарплат у цих секторах відбувається на тлі скорочення загальної зайнятості, що свідчить: працедавці прагнуть утримати ключовий персонал, навіть за рахунок оптимізації штату", - пояснюють у Gremi Personal.

Аналітики відзначають, що підвищення зарплат відбувається навіть при поступовому скороченні зайнятості у промисловості, за винятком харчового виробництва.

Сектори з великою часткою українських працівників ростуть повільніше

Дещо нижчі темпи зростання зафіксовані у логістиці (+7,8%), HoReCa (+7,8%), будівництві (+7,6%) та роздрібній торгівлі (+7,6%).

"Зниження зарплат у цих секторах у вересні можна пояснити традиційним сезонним спадом продажів після літніх піків, що впливає на обсяг премій і надбавок, які формують значну частину заробітків. Крім того, на ринок продовжує тиснути зростання пропозиції робочої сили", - пояснюють аналітики Gremi Personal.

Особливо відзначають логістику, де у вересні зарплати знизилися на 1,2% порівняно з серпнем, але середня оплата залишилася високою - 9 029 злотих, майже на рівні машинобудування (9 195 злотих).

"Навіть незначне річне зростання у логістиці на 5,3% у грошовому еквіваленті означає підвищення на 455 злотих, що співмірно з абсолютним зростанням у секторах роздрібної торгівлі чи HoReCa. Це продовжує приваблювати у галузь іноземних працівників, серед яких багато українців", - підкреслюють аналітики.

Польський ринок праці залишається привабливим для українців

Аналітики відзначають: українці можуть розраховувати на кращі перспективи у секторах із високою часткою фізичної праці та меншою вимогою до кваліфікації, особливо у логістиці, де зростання зайнятості склало +4,7% за дев’ять місяців.

"Водночас у виробництві та будівництві конкуренція посилюється, що стримує збільшення зарплат і підвищує вимоги до досвіду працівників. Найкращі перспективи відкриваються для тих, хто готовий переходити у виробничі та технічні спеціальності: тут компанії пропонують стабільність, вищі зарплати та можливості для професійного росту", - зазначають у Gremi Personal.

Загалом вереснева динаміка польського ринку праці свідчить: країна продовжує відновлення після уповільнення, але рівень зарплат залежить від здатності бізнесу утримувати ключових працівників.

Читайте також про те, що у Польщі зафіксували випадки шахрайства, пов’язані з оформленням карт побиту CUKR для громадян України. Посередники пропонують допомогу за гроші, хоча процедура має бути безкоштовною.

Раніше ми писали про те, що у Польщі з листопада набули чинності нові правила проживання українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). Згідно з останньою поправкою до спецзакону, звужується коло осіб, які можуть користуватися безкоштовним житлом і харчуванням.

Польща Зарплата в Україні Робота в Польщі
