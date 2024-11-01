Польща розпочала будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією (фото)

Конфлікт між Польщею та Білоруссю

Конфлікт Польщі та Білорусі триває протягом декількох років. Спусковим гачком була міграційна криза на кордоні, коли Білорусь направила незаконних мігрантів до польського кордону.

Конфлікт загострився на початку повномасштабної війни в Україні. Раніше Польща заявила про укріплення кордоні з Білоруссю. Також Варшава посилила перевірки на кордоні і проводила військові навчання.

Раніше Польща та країни Балтії запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

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