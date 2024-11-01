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Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото)

Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша начала строить линии укреплений на границе с Россией. Проект планируют завершить до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Речь идет о проекте под названием "Восточный щит".

"Началось строительство "Восточного щита". Первые работы у границы с Россией", - написал Туск.

Фото: Польша начала строительство укреплений на границе с РФ (x.com/donaldtusk)

Несколько дней назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камш также объявил о начале строительства.

В рамках проекта Польша планирует построить укрепления и заборы вдоль 400 километров границы с Беларусью и Россией, выкопать 800 километров рвов, оборудовать минные поля, установить противотанковые ежи и т.п. Строительство планируют завершить до 2028 года.

Как ранее объяснял Туск, "Восточный щит" предназначен для сдерживания потенциального агрессора. Он назвал проект инвестициями в безопасность. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

 

Конфликт между Польшей и Беларусью

Конфликт Польши и Беларуси длится несколько лет. Спусковым крючком был миграционный кризис на границе, когда Беларусь направила незаконных мигрантов к польской границе.

Конфликт обострился в начале полномасштабной войны в Украине. Ранее Польша заявила об укреплении границы с Беларусью. Также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.

Ранее Польша и страны Балтии предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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ПольшаДональд ТускРоссийская ФедерацияГраница с РФ