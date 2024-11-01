Польша начала строительство линии укреплений на границе с Россией (фото)

Конфликт между Польшей и Беларусью

Конфликт Польши и Беларуси длится несколько лет. Спусковым крючком был миграционный кризис на границе, когда Беларусь направила незаконных мигрантов к польской границе.

Конфликт обострился в начале полномасштабной войны в Украине. Ранее Польша заявила об укреплении границы с Беларусью. Также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.

Ранее Польша и страны Балтии предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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