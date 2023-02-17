Польща розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до коаліції F-16, - Дуда

За його словами, потрібно серйозно ставитись до аитання передачі Україні винищувачі F-16. Потрібно пам'ятати, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак, є "довготривалим процесом".

"Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів", - підкреслив Дуда.

При цьому він заявив, що Україні уже можна передати літаки МіГ-29, то пілоти зможуть літати на них відразу.

"Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - сказав він.