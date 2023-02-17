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Польща розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до коаліції F-16, - Дуда

Фото: Польща розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до коаліції F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29, а також приєднатись до країн, котрі передадуть винищувачі F-16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди "Укрінформу".

За його словами, потрібно серйозно ставитись до аитання передачі Україні винищувачі F-16. Потрібно пам'ятати, що підготовка пілота, який обслуговуватиме літак, є "довготривалим процесом".

"Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів", - підкреслив Дуда.

При цьому він заявив, що Україні уже можна передати літаки МіГ-29, то пілоти зможуть літати на них відразу.

"Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - сказав він.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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