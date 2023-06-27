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Польща робить усе можливе, щоб уникнути катастрофи на ЗАЕС, - прем'єр

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Польща, Вівторок 27 червня 2023 16:17
Польща робить усе можливе, щоб уникнути катастрофи на ЗАЕС, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Польщі разом з президентом Анджеєм Дудою роблять усе можливе, щоб утримати Росію від будь-якої небезпечної діяльності на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Ми разом з президентом Анджеєм Дудою робимо все, щоб збудувати міжнародну коаліцію, аби здійснювати, наскільки це можливо, відповідні пропозиції, дії й тиск на Російську Федерацію, щоб вона утримувалася від будь-якої небезпечної діяльності, пов’язаної з цією АЕС", - сказав Моравецький.

Він також повідомив, що говорив нещодавно на цю тему з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими європейськими лідерами. Він підкреслив, що замінування ЗАЕС є "величезною загрозою", насамперед для України, а також і для інших регіонів.

За словами прем'єра Польщі, у цій ситуації дуже важливими є дії МАГАТЕ, яке співпрацює також з росіянами. Моравецький наголосив, що у цій справі велике значення має міжнародний тиск, зокрема з боку ООН.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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