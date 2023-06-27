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Польша делает все возможное, чтобы избежать катастрофы на ЗАЭС, - премьер

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Польша, Вторник 27 июня 2023 16:17
Польша делает все возможное, чтобы избежать катастрофы на ЗАЭС, - премьер Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Польши вместе с президентом Анджеем Дудой делает все возможное, чтобы удержать Россию от любой опасной деятельности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

"Мы вместе с президентом Анджеем Дудой делаем все, чтобы построить международную коалицию, чтобы осуществлять, по возможности, соответствующие предложения, действия и давление на Российскую Федерацию, чтобы она воздерживалась от любой опасной деятельности, связанной с этой АЭС", - сказал Моравецкий.

Он также сообщил, что говорил недавно по этой теме с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами. Он подчеркнул, что заминирование ЗАЭС является "огромной угрозой", прежде всего для Украины, а также других регионов.

По словам премьера Польши, в этой ситуации очень важны действия МАГАТЭ, которое сотрудничает также с россиянами. Моравецкий подчеркнул, что в этом деле большое значение имеет международное давление, в частности, со стороны ООН.

Угроза теракта на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или взорвать Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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