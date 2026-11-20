Під час пресконференції на полігоні Нова Демба разом із колегами з Франції, Великої Британії, Литви та Естонії очільник польського Міноборони закликав Північноатлантичний альянс активніше долучатися до оборони східного флангу.

"Я хотів би бачити сильнішу участь партнерів. Нам потрібно зміцнити наші системи розвідки", - наголосив Косіняк-Камиш.

Зокрема, Варшава просить союзників надати літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, додаткові союзні винищувачі F-35.

Окрім цього, міністр анонсував пряме звернення до Генерального секретаря НАТО. Він проситиме Альянс виділити додаткові сили та ресурси для місії Eastern Sentry.

"Нам потрібна ще більша підтримка", - підкреслив польський міністр.

Заява пролунала на тлі чергової масованої повітряної атаки РФ по Україні, під час якої 11 російських об'єктів наблизилися до польського кордону, а три з них безпосередньо порушили повітряний простір країни.

За словами Косіняка-Камиша та оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака, минулої ночі польську авіацію підтримували союзники.

У небі чергували два шведські винищувачі Gripen та нідерландський літак-заправник (MRTT).

Також очікується подальше посилення протиповітряної оборони - незабаром Швеція передасть Польщі власні зенітно-ракетні комплекси Patriot, а наступного року Варшава отримає підкріплення у вигляді німецьких винищувачів Eurofighter.