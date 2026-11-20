Польша нуждается в самолетах радиолокационной разведки AWACS и истребителях F-35 от партнеров по НАТО для усиления защиты своего неба после нарушения воздушного пространства российскими ракетами.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.
Во время пресс-конференции на полигоне Новая Демба вместе с коллегами из Франции, Великобритании, Литвы и Эстонии глава польского Минобороны призвал Североатлантический альянс активнее присоединяться к обороне восточного фланга.
"Я хотел бы видеть более сильное участие партнеров. Нам нужно укрепить наши системы разведки", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
В частности, Варшава просит союзников предоставить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, дополнительные союзные истребители F-35.
Кроме того, министр анонсировал прямое обращение к Генеральному секретарю НАТО. Он будет просить Североатлантический союз выделить дополнительные силы и ресурсы для миссии Eastern Sentry.
"Нам нужна еще большая поддержка", - подчеркнул польский министр.
Заявление прозвучало на фоне очередной массированной воздушной атаки РФ по Украине, в ходе которой 11 российских объектов приблизились к польской границе, а три из них непосредственно нарушили воздушное пространство страны.
По словам Косиняка-Камиша и оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Иренеуша Новака, минувшей ночью польскую авиацию поддерживали союзники.
В небе дежурили два шведских истребителя Gripen и нидерландский самолет-заправщик (MRTT).
Также ожидается дальнейшее усиление противовоздушной обороны - в скором времени Швеция передаст Польше собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot, а в следующем году Варшава получит подкрепление в виде немецких истребителей Eurofighter.
Напомним, что в ночь на 20 ноября во время массированной атаки России по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши - один из боеприпасов взорвался всего в 96 километрах от места проведения военных учений стран "Коалиции желающих".
После инцидента премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше не считают "прилет" случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны РФ.