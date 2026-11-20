Польша нуждается в самолетах радиолокационной разведки AWACS и истребителях F-35 от партнеров по НАТО для усиления защиты своего неба после нарушения воздушного пространства российскими ракетами.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 .

Во время пресс-конференции на полигоне Новая Демба вместе с коллегами из Франции, Великобритании, Литвы и Эстонии глава польского Минобороны призвал Североатлантический альянс активнее присоединяться к обороне восточного фланга.

"Я хотел бы видеть более сильное участие партнеров. Нам нужно укрепить наши системы разведки", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

В частности, Варшава просит союзников предоставить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, дополнительные союзные истребители F-35.

Кроме того, министр анонсировал прямое обращение к Генеральному секретарю НАТО. Он будет просить Североатлантический союз выделить дополнительные силы и ресурсы для миссии Eastern Sentry.

"Нам нужна еще большая поддержка", - подчеркнул польский министр.

Заявление прозвучало на фоне очередной массированной воздушной атаки РФ по Украине, в ходе которой 11 российских объектов приблизились к польской границе, а три из них непосредственно нарушили воздушное пространство страны.

По словам Косиняка-Камиша и оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Иренеуша Новака, минувшей ночью польскую авиацию поддерживали союзники.

В небе дежурили два шведских истребителя Gripen и нидерландский самолет-заправщик (MRTT).

Также ожидается дальнейшее усиление противовоздушной обороны - в скором времени Швеция передаст Польше собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot, а в следующем году Варшава получит подкрепление в виде немецких истребителей Eurofighter.