Польща придбає у Туреччини засоби РЕБ на сотні мільйонів

Турецька оборонна компанія Aselsan підписала контракт з Польщею на постачання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Сума угоди становить 410 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Aselsan в соцмережі Х та Укрінформ.
"Компанія Aselsan підписала експортний контракт на загальну суму 410 мільйонів доларів з країною-покупцем, яка є членом НАТО, на прямий продаж систем радіоелектронної боротьби", - йдеться у заяві компанії.
Aselsan не вказала, якій саме країні та які засоби РЕБ будуть постачатися. Видання Укрінформ повідомило з посиланням на відповідь турецької компанії, що йдеться про підписання контракту з Польщею.
"Ця угода є важливою віхою в нашому партнерстві з ключовим союзником НАТО", - наголосили в Aselsan.
Нагадаємо, Польща розпочала активну підготовку до оборони. Зокрема, Варшава вперше з часів Холодної війни планує відновити виробництво протипіхотних мін і використовувати їх для зміцнення східного кордону.
Зазначимо, США офіційно затвердили для Польщі гарантію нового кредиту на суму 4 мільярди доларів, який має допомогти країні модернізувати свої збройні сили.
Крім того, Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.
РБК-Україна раніше писало, що польська державна оборонна група PGZ має намір розширити експорт військової продукції.
Вона робитиме ставку на зразки озброєння і техніки, які пройшли практичну перевірку під час бойових дій в Україні, а також на вироби подвійного призначення, що мають попит серед партнерів і союзників.