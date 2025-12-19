UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Польща придбає у Туреччини засоби РЕБ на сотні мільйонів

Фото: Польща посилює захист свого повітряного простору (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Турецька оборонна компанія Aselsan підписала контракт з Польщею на постачання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Сума угоди становить 410 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Aselsan в соцмережі Х та Укрінформ.

"Компанія Aselsan підписала експортний контракт на загальну суму 410 мільйонів доларів з країною-покупцем, яка є членом НАТО, на прямий продаж систем радіоелектронної боротьби", - йдеться у заяві компанії.

Aselsan не вказала, якій саме країні та які засоби РЕБ будуть постачатися. Видання Укрінформ повідомило з посиланням на відповідь турецької компанії, що йдеться про підписання контракту з Польщею.

"Ця угода є важливою віхою в нашому партнерстві з ключовим союзником НАТО", - наголосили в Aselsan.

Підготовка Польщі до оборони

Нагадаємо, Польща розпочала активну підготовку до оборони. Зокрема, Варшава вперше з часів Холодної війни планує відновити виробництво протипіхотних мін і використовувати їх для зміцнення східного кордону.

Зазначимо, США офіційно затвердили для Польщі гарантію нового кредиту на суму 4 мільярди доларів, який має допомогти країні модернізувати свої збройні сили.

Крім того, Польща будуватиме укріплення в рамках проєкту "Східний щит" не лише на кордоні з Росією, а й на кордоні з Білоруссю та Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону.

РБК-Україна раніше писало, що польська державна оборонна група PGZ має намір розширити експорт військової продукції.

Вона робитиме ставку на зразки озброєння і техніки, які пройшли практичну перевірку під час бойових дій в Україні, а також на вироби подвійного призначення, що мають попит серед партнерів і союзників.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаТуреччина