ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща не повинна виключати відправлення військ до України, - Сікорський

Вівторок 28 травня 2024 10:29
UA EN RU
Польща не повинна виключати відправлення військ до України, - Сікорський Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак міністр не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська.

На запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну, Сікорський відповів: "Ми не повинні виключати цього. Ми повинні залишити Путіну гадати про наші наміри".

Сам Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні "не немислима".

Введення військ в Україну

У лютому цього року президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити іноземні війська в Україну. Після чого низка країн розкритикували ініціативу французького лідера, заявивши про можливу ескалацію з Росією.

При цьому частина країн ЄС заявили, що готові розглянути таку можливість.

Водночас у Франції пояснили, що йшлося про введення військових для навчання українських військовослужбовців на місцях.

Днями німецьке видання Der Spiegel повідомило, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне успіху на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список
ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ