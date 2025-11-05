Польща постачатиме Словаччині американський газ на заміну російському

Польща збирається постачати до Словаччини американський газ, який має замінити енергоресурси Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили президенти Словаччини і Польщі Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький, яких цитує Укрінформ.
Президент Словаччини наголосив, що його країна перебуває під тиском, щоби якомога швидше відмовитись від газопостачання з РФ.
Він додав, що обговорював це питання з лідерами Польщі і США. За його словами, з технічної точки зору Словаччина "перебуває у дуже складній ситуації".
"Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем", - сказав Пеллегріні.
Навроцький повідомив, що Польща незабаром стане хабом постачання скрапленого газу зі Сполучених Штатів до країн регіону.
Він нагадав про LNG-термінал у Свіноуйсьце та висловив сподівання на скоріше завершення будівництва плавучого терміналу в Балтійському морі.
"Тому перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними: як сказав президент (Словаччини, - ред.) - повна незалежність від російського газу", - підкреслив Навроцький.
Нагадаємо, Словаччина після укладання довгострокових імпортних контрактів "Нафтогазом" може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною.
Зазначимо, раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує для Словаччини альтернативні пропозиції у сфері енергетичної співпраці. Вони можуть замінити залежність від російських енергоносіїв.