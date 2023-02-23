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Польща посилює заходи безпеки на кордоні з РФ та Білоруссю: зводяться перші укріплення (фото)

Фото: Польща посилює заходи безпеки на кордоні з РФ та Білоруссю (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. На кордоні з Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", - написав він.

Блащак повідомив, що перші укріплення вже будуються на кордоні з Калінінградською областю.

Як повідомлялося раніше, Польща збиралася будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю.

Окрім того, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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