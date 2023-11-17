Польща посилює ППО на кордоні з РФ та Україною незвичним способом: про що мова

Польща посилює систему ППО на кордоні з РФ, Білоруссю та Україною за допомогою аеростатів, які масово застосовувалися ще за часів Другої Світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook призовного центру у Сандомирі.

У Польщі розпочали реалізацію проект Barbara, який спирається на аеростати. Повідомляється, що радіотехнічні війська Польщі планують сформувати аеростатичний батальйон на чотири аеростатні посади до 2026 року.

Якщо раніше аеростати використовувалися як засоби загородження для літаків, то тепер вони виконують функцію радіолокаційних станцій. За планом вони мають стати доповненням до системи протиповітряної оборони. Аеростати з РЛС служать у ролі стаціонарних засобів виявлення низьколітаючих цілей - крилатих ракет, або дронів.

Польська армія планувала використовувати аеростати як елемент ППО ще у 2017 році. Але лише у травні 2023 року уряд країни направив офіційний запит на закупівлю аеростатних систем у США.

Відомо, що аеростати буде розгорнуто на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, а також на південному сході країни біля кордону з Україною.

Польща модернізує збройні сили

В останні роки Польща активно проводить політику модернізації власної армії, що проявляється у закупівлі сучасних зразків озброєння, а також у створенні та відновленні бойових підрозділів.

Слід зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для зміцнення оборони країни. Видання The Telegraph раніше зазначало, що Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози Росії.

Зокрема, Варшава вже замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також пізніше стало відомо, що уряд Польщі уклав угоду з Британією на суму понад 5 млрд доларів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також нещодавно Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула новий танковий батальйон, укомплектований танками К2 виробництва Південної Кореї.