Польша усиливает ПВО на границе с РФ и Украиной необычным способом: о чем речь

Польша усиливает систему ПВО на границе с РФ, Беларусью и Украиной с помощью аэростатов, которые массово применялись еще во времена Второй Мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook призывного центра в Сандомыре.

В Польше приступили к реализации проект Barbara, который опирается на аэростаты. Сообщается, что радиотехнические войска Польши планируют сформировать аэростатический батальон на четыре аэростатных поста до 2026 года.

Если ранее аэростаты использовались в качестве средств заграждения для самолетов, то теперь они выполняют функцию носителей радиолокационных станций. По плану они должны стать дополнением к системе противовоздушной обороны страны. Аэростаты с РЛС служат в роли стационарных средств обнаружения низколетящих целей – крылатых ракет, или дронов.

Польская армия планировала использовать аэростаты в качестве элемента ПВО еще в 2017 году. Но только в мае 2023 года правительство страны направило официальный запрос на закупку аэростатных систем в США.

Известно, что аэростаты будут развернуты на границе с Беларусью и Калининградской областью РФ, а также на юго-востоке страны у границы с Украиной.

Польша модернизирует вооруженные силы

В последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений.

Следует отметить, что в последнее время Польша активно закупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны. Издание The Telegraph ранее отмечало, что Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, Варшава уже заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Также позже стало известно, что правительство Польши заключило соглашение с Британией на сумму более 5 млрд долларов по поставке средств противовоздушной обороны. Также недавно Польша у границ с Беларусью развернула новый танковый батальон, укомплектованный танками К2 производства Южной Кореи.