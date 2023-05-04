UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща хоче топити кораблі, які загрожуватимуть газопроводу з Норвегії

Фото: Прапор Польщі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща посилить захист ключового газопроводу з Норвегії через Балтійське море після попередження НАТО про те, що Росія може влаштувати диверсію та пошкодити підводну енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Польщі, про яке пише Reuters.

Країна схвалила законопроект, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він загрожуватиме газопроводу з Норвегії.

"У виняткових ситуаціях і коли інші варіанти було вичерпано, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель або дирижабль", - сказали в уряді Польщі.

Польща заявляє, що регулярно стає мішенню російського шпигунства. Рік тому країна відмовилася від постачання російського газу і залежить від імпорту ЗПГ та трубопровідного постачання з Норвегії.

У НАТО попередили, що Росія може пошкодити підводний газопровід, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони у порту Свиноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого газу. Законопроект має схвалити парламент, щоб стати законом. Минулого місяця Полоша встановила тимчасову 200-метрову заборонену зону навколо терміналу.

Нагадаємо, що Німеччина планує щонайменше вдвічі збільшити свої потужності щодо імпорту зрідженого природного газу на острів Рюген у Балтійському морі. Країна готується до ризику того, що ключовий трубопровід з Норвегії може бути пошкоджений через диверсії.

Російські кораблі шпигують за вітровими електростанціями, розташованих на узбережжі Великої Британії. Ймовірно, РФ може готувати диверсії у разі відкритого конфлікту з Заходом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяПольща