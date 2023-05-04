Польща хоче топити кораблі, які загрожуватимуть газопроводу з Норвегії

Польща посилить захист ключового газопроводу з Норвегії через Балтійське море після попередження НАТО про те, що Росія може влаштувати диверсію та пошкодити підводну енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Польщі, про яке пише Reuters.
Країна схвалила законопроект, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він загрожуватиме газопроводу з Норвегії.
"У виняткових ситуаціях і коли інші варіанти було вичерпано, військовим буде дозволено запобігти терористичній атаці, потопивши ворожий корабель або дирижабль", - сказали в уряді Польщі.
Польща заявляє, що регулярно стає мішенню російського шпигунства. Рік тому країна відмовилася від постачання російського газу і залежить від імпорту ЗПГ та трубопровідного постачання з Норвегії.
У НАТО попередили, що Росія може пошкодити підводний газопровід, щоб покарати західні країни за підтримку України.
Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони у порту Свиноуйсьце, де знаходиться термінал для імпорту зрідженого газу. Законопроект має схвалити парламент, щоб стати законом. Минулого місяця Полоша встановила тимчасову 200-метрову заборонену зону навколо терміналу.
Нагадаємо, що Німеччина планує щонайменше вдвічі збільшити свої потужності щодо імпорту зрідженого природного газу на острів Рюген у Балтійському морі. Країна готується до ризику того, що ключовий трубопровід з Норвегії може бути пошкоджений через диверсії.
Російські кораблі шпигують за вітровими електростанціями, розташованих на узбережжі Великої Британії. Ймовірно, РФ може готувати диверсії у разі відкритого конфлікту з Заходом.
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