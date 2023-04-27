Німеччина припускає, що газопровід з Норвегії можуть вивести з ладу через диверсію, - ЗМІ

Німеччина планує щонайменше вдвічі збільшити свої потужності щодо імпорту зрідженого природного газу на острів Рюген у Балтійському морі. Країна готується до ризику того, що ключовий трубопровід з Норвегії може бути пошкоджений через диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає реальною можливість ще однієї атаки на підводну інфраструктуру - аналогічну загадковим вибухам, які минулого року вивели з ладу гілки "Північного потоку", - пише Bloomberg.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу в країну, на частку якої до кінця минулого року припадало близько третини імпорту Німеччини, і будь-яка шкода цим зв'язкам може поставити під загрозу енергетичну безпеку країни.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек раніше казав, що країна має очікувати, що щось "відбудеться" знову. Тому уряд планує збільшити стратегічний запас, якщо десь знову вийде з ладу трубопровідна система або знову припиниться подача газу.

Офіційні особи планують запустити як мінімум один плавучий термінал СПГ у порту Рюгена Мукран до початку наступного року і працюють над встановленням другого плавучого термінала СПГ в тому ж місці.