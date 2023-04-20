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Готує диверсії? Росія шпигує за електростанціями на узбережжі Британії, - Sky News

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Шотландія, Четвер 20 квітня 2023 10:21
Готує диверсії? Росія шпигує за електростанціями на узбережжі Британії, - Sky News Фото: Росія шпигує за електростанціями у Британії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські кораблі шпигують за вітровими електростанціями, розташованих на узбережжі Великої Британії. Ймовірно, РФ може готувати диверсії у разі відкритого конфлікту з Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британські журналісти проаналізували розслідування країн Північної Європи про діяльність Росії у Північному морі. Згідно з ним, російський корабель "Адмірал Володимирський" збирає інформацію про ключові енергетичні об’єкти, зокрема і в Британії, для проведення можливого саботажу. Офіційно РФ заявляє, що ніибто досліджує морське дно.

Розслідування зазначає, що російське судно, на якому перебували озброєні люди, шпигувало за британськими станціями у листопаді минулого року. Зокрема, "Адмірал Володимирський" декілька днів перебував неподалік вітряної електростанції Seagreen на узбережжі Шотландії.

Проблеми Північного моря

У Британії вже давно наголошують про загрозу безпеці у Північному морі. Міністр оборони Бен Воллес наголошував на зустрічі з європейськими колегами, що потрібно посилити захист підводних кабелів.

За його словами, нафтогазова інфраструктура Норвегії була "особливо вразливою", тому що вона стала головним постачальником для Європи.

З цією метою уряд Британії купує два спеціальні підводні кораблі спостереження, які повинні бути готові цього року. Після підриву на "Північних потоках" Міноборони інвестувало 65 млн фунтів у будівництво суден.

Реакція Росії

Після опублікування розслідування прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно відкинув звинувачення. Він заявив, що європейські країни "знову вважають за краще безпідставно звинувачувати у всьому Росію".

Нагадаємо, журналісти Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели масштабне розслідування про шпигунство російських кораблів у Балтійському і Північному морях. За їх даними, РФ збирає дані про об'єкти енергетичної інфраструктури країн Північної Європи, щоб у разі конфлікту влаштувати диверсії.

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