Польша хочет топить корабли, которые будут угрожать газопроводу из Норвегии

Страна одобрила законопроект, который позволит военным потопить вражеский корабль, если он будет угрожать газопроводу из Норвегии.

"В исключительных ситуациях и когда другие варианты были исчерпаны, военным будет позволено предотвратить террористическую атаку, потопив вражеский корабль или дирижабль", - сказали в правительстве Польши.

Польша заявляет, что регулярно становится мишенью русского шпионажа. Год назад страна отказалась от поставок российского газа и зависит от импорта СПГ и трубопроводных поставок из Норвегии.

В НАТО предупредили, что Россия может повредить подводный газопровод, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

Польша создаст постоянную базу подразделений береговой охраны в порту Свиноуйсьце, где находится терминал для импорта сжиженного газа. Законопроект должен одобрить парламент, чтобы стать законом. В прошлом месяце Полоша установила временную 200-метровую запретную зону вокруг терминала.