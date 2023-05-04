Польша хочет топить корабли, которые будут угрожать газопроводу из Норвегии

Польша усилит защиту ключевого газопровода из Норвегии через Балтийское море после предупреждения НАТО о том, что Россия может устроить диверсию и повредить подводную энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Польши, о котором пишет Reuters.
Страна одобрила законопроект, который позволит военным потопить вражеский корабль, если он будет угрожать газопроводу из Норвегии.
"В исключительных ситуациях и когда другие варианты были исчерпаны, военным будет позволено предотвратить террористическую атаку, потопив вражеский корабль или дирижабль", - сказали в правительстве Польши.
Польша заявляет, что регулярно становится мишенью русского шпионажа. Год назад страна отказалась от поставок российского газа и зависит от импорта СПГ и трубопроводных поставок из Норвегии.
В НАТО предупредили, что Россия может повредить подводный газопровод, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.
Польша создаст постоянную базу подразделений береговой охраны в порту Свиноуйсьце, где находится терминал для импорта сжиженного газа. Законопроект должен одобрить парламент, чтобы стать законом. В прошлом месяце Полоша установила временную 200-метровую запретную зону вокруг терминала.
Напомним, что Германия планирует по меньшей мере вдвое увеличить свои мощности по импорту сжиженного природного газа на остров Рюген в Балтийском море. Страна готовится к риску того, что ключевой трубопровод из Норвегии может быть поврежден из-за диверсий.
Российские корабли шпионят за ветровыми электростанциями, расположенными на побережье Великобритании. Вероятно, РФ может готовить диверсии в случае открытого конфликта с Западом.
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