Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні
Польща посилить контроль, який досі здійснюється на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури Польщі.
"Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі", - сказав міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур.
Глава Мінінфраструктури підкреслив, що уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення недобросовісної конкуренції на транспортному ринку.
Він зазначив, що майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на понеділок, 4 грудня, є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв.
Блокування польського-українського кордону
З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:
- "Ягодин - Дорогуськ";
- "Краківець - Корчова";
- "Рава-Руська - Гребене";
- "Шегині - Медика".
Перевізники висунули вимоги, серед яких:
- відновлення дозвільних відносин з Україною;
- посилення транспортних правил;
- заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
- отримання доступу до української системи "Шлях";
- поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
- виділення окремих черг для порожніх автомобілів.
Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.
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