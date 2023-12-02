Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе

Польша усилит контроль, который до сих пор осуществляется на польско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Польши.

"Мы в постоянном диалоге с транспортной отраслью. Во время последней встречи мы договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований отрасли", - сказал министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленных на устранение недобросовестной конкуренции на транспортном рынке.

Он отметил, что предстоящий саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на понедельник, 4 декабря, является моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей.

Блокировка польско-украинской границы

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:

"Ягодин - Дорогуск";

"Краковец - Корчева";

"Рава-Русская - Гребень";

"Шегини - Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых:

возобновление разрешительных отношений с Украиной;

усиление транспортных правил;

запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых автомобилей

Как рассказывал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, несмотря на то, что это одно из требований протестующих.

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