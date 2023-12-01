У черзі понад 2 тисячі вантажівок. У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Блокування польськими перевізниками кордону з Україною продовжується. Наразі у черзі на чотирьох пунктах пропуску застрягли понад 2 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею продовжується. Мова про "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребене" та "Шегині - Медика".

"На всіх цих чотирьох напрямках, за інформацією від польських колег, на території Польщі в бік України в чергах очікують близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Шегині", - розповів Демченко.

Він зазначив, що певний рух є, але інтенсивності не відмічається.

"Більш інтенсивно - це напрямок пункту пропуску "Краківець", найменш - "Ягодин". До прикладу щодо останнього, то за вчора за добу кордон загалом в обидва боки перетнуло десь 130 транспортних засобів. Більшість на в'їзд в Україну. До блокування на цьому напрямку кордон за добу перетинало 1200-1300 вантажівок в обох напрямках", - додав речник.

Демченко нагадав, що раніше за домовленістю з польською стороною пункт пропуску "Ягодин" був виключно переформатований під пропуск вантажівок. Тобто це найбільш інфраструктурний напрямок, де велика кількість вантажівок перетинала кордон.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 30 листопада рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни. РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.